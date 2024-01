Autarca do PSD ameaça ser candidato independente em 2025

Não é a primeira vez e talvez não será a última que Paulo Ferreira, actual presidente da Junta de Freguesia dos Prazeres, deixa expresso a intenção de se candidatar à Câmara Municipal da Calheta. Ontem, voltou a expressar esse desejo, agora com palavras para o interior do seu partido.

“O PSD Calheta deixou-me vinte e quatro anos no banco dos suplentes. Para evitar continuar no banco dos suplentes estou num dilema: abandonar a política de vez, em Outubro de 2025, ou fazer uma lista de independentes à Câmara Municipal da Calheta”, escreveu numa das redes sociais que o autarca social-democrata possui.

Com uma imagem da praia da Calheta, Ferreira volta agitar as hostes social-democratas, precisamente na véspera de Miguel Albuquerque visitar o concelho. Esta manhã o governante deslocar-se-á à zona Oeste para se inteirar da conclusão da empreitada que permitiu a reabilitação do polidesportivo da Escola Básica e Secundária com Pré-escolar.

Ao final da tarde, às 18h30, os social-democratas vão estar reunidos na sede da concelhia para ouvir sobretudo Pedro Coelho, cabeça-de-lista às Legislativas que decorrem a 10 de Março, que, tal como ontem, falou aos militantes das concelhias do Porto Moniz e São Vicente sem a presença do líder da Comissão Política Regional.

Para se perceber melhor o 'azedume' de Ferreira, o autarca responde a um dos 'facebookianos' amigos: "Nas eleições para a Assembleia Legislativa todos os presidentes de Junta do PSD e CDS foram convidados para a lista da coligação, menos eu. Para quem percebe de política, nesse dia o Dr. José Prada já começou a abrir a porta da saída do PSD".

Apesar de amanhecer fresco na freguesia, a temperatura política promete aquecer os termómetros.