Conferências do Atlântico reúnem especialistas e reflectem sobre Churchill

Câmara de Lobos acolhe, esta semana, a 2.ª edição das Conferências do Atlântico, afirmando-se, uma vez mais, como espaço de reflexão a nível nacional e regional, fruto dos eventos significativos, organizados ao longo dos anos, com o seu epicentro no MIM-Museu de Imprensa da Madeira.

Depois do sucesso da primeira edição, realizada no ano transato, as II Conferências do Atlântico, representarão mais um momento de reflexão, tendo como tema agregador das mesmas, 'Winston Churchill, a Liberdade do Mar e a Carta do Atlântico', revela a autarquia através de uma nota de imprensa.

A ligação singular de Sir Winston Churchill à Região e a Câmara de Lobos em particular, decorrente da visita do estadista e da sua esposa Clementine em Janeiro de 1950 é a âncora que serve como ponto de partida para a realização destas conferências, que têm como objectivo revisitar o compromisso de Churchill com a tradição ocidental e europeia de liberdade sob a lei". Câmara Municipal de Câmara de Lobos

Ao longo dos dois dias, os participantes terão a oportunidade de reflectir sobre o legado de Churchill para a democracia ocidental, contando com a contribuição de ilustres especialistas, académicos, nacionais e internacionais, e outras figuras de destaque como o ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, actual director do Centro de Estudos Europeus do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica

Mas o convidado de honra desta segunda edição será Randolph Churchill, bisneto de Churchill e administrador do Winston Churchill Memorial Trust, membro honorário do Churchill College em Cambridge, director da Armed Services Charities Advisory Company, que supervisiona os investimentos de mais de uma centena de instituições de caridade militares, e administrador do Churchill Centre no Reino Unido e nos EUA, sendo presença regular enquanto orador em conferências que abordam a figura e legado de Churchill". Câmara Municipal de Câmara de Lobos

A sessão de abertura terá lugar pelas 15h00 do dia 25, contando como intervenções dos anfitriões Leonel Silva, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos em regime temporário de funções, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional e de Durão Barroso, director do Centro de Estudos Europeus do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica.

A participação é livre, tendo até ao momento a organização registado mais de uma centena de inscrições.

Os interessados podem obter mais informações sobre os oradores, aceder ao programa completo das conferências e realizar a sua inscrição através do link: https://conferenciasdoatlantico.pt/