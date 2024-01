Nuno Borges eliminado nos oitavos de final

O português Nuno Borges, 69.º do ranking mundial de ténis, foi hoje eliminado nos oitavos de final do Open da Austrália pelo russo Daniil Medvedev, terceiro da hierarquia mundial, em quatro sets.

O tenista natural da Maia não conseguiu contrariar o favoritismo de Medvedev, duas vezes finalista do 'major' australiano, em 2021 e 2022, que venceu em três horas e sete minutos por 6-3, 7-6 (7-4), 5-7 e 6-1.

No principal estádio do torneio, a Rod Laver Arena, o russo, de 27 anos, vencedor do Open dos Estados Unidos em 2021, quebrou o serviço de Nuno Borges a meio do primeiro parcial e garantiu a vitória por 6-3.

Nuno Borges a dar espetáculo contra Medvedev 👏 pic.twitter.com/qmu7ZsATWs — B24 (@B24PT) January 22, 2024

Borges, jogador do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis, deu mais luta no segundo set, obrigando Daniil Medvedev a ir a um 'tie break', que o antigo número um do mundo venceu por 7-4.

O português entrou ainda melhor no terceiro parcial, quebrando o serviço de Medvedev por três vezes, incluindo logo no jogo inicial. O russo chegou a ter duas oportunidades para fechar o encontro, mas Nuno Borges conseguiu fechar o set em 5-7.

INCRÍVEL! Nuno Borges venceu o terceiro set contra Medvedev após ter estado a perder 2-5 e ter salvo dois match points! #AusOpen pic.twitter.com/N09xvfx1Q3 — B24 (@B24PT) January 22, 2024

Daniil Medvedev respondeu no quarto parcial em Melbourne Park, quebrando o serviço do português, de 26 anos, por duas vezes para concluir a partida em 6-1.

Apesar da derrota, Borges fez história ao ser o primeiro português a alcançar uma vaga nos oitavos de final do quadro de singulares do Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada.

Borges tornou-se ainda o segundo tenista português entre os 16 melhores jogadores de um 'major', depois João Sousa ter chegado à quarta ronda no Open dos Estados Unidos, em 2018, e em Wimbledon, em 2019.

Daniil Medvedev vai defrontar nos quartos de final do chamado 'Happy Slam' o vencedor do encontro entre o polaco Hubert Hurkacz, nono do ranking ATP, e o francês Arthur Cazaux, vindo da qualificação.