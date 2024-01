André Villas-Boas recolhe 300 assinaturas para concorrer às eleições do FC Porto

A candidatura liderada por André Villas-Boas, ex-treinador da equipa principal de futebol, terminou hoje a recolha das assinaturas de 300 sócios do FC Porto requerida pelos estatutos do clube para concorrer às eleições dos órgãos sociais.

Fonte próxima da lista "Só há um Porto" disse à agência Lusa que esse passo envolveu mais de 300 signatários e conheceu hoje avanços significativos, num dia assinalado pela inauguração da sede de campanha nas proximidades da rotunda da Boavista, no Porto.

Esse espaço vai acolher uma conferência de imprensa na quinta-feira, a partir das 18:00, na qual serão conhecidos os nomes propostos pelo candidato à presidência dos 'azuis e brancos' para a chefia da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal e Disciplinar.

André Villas-Boas tinha apresentado o seu programa na semana passada, numa sessão presenciada por cerca de 700 pessoas na Alfândega do Porto, e juntou-se ao empresário Nuno Lobo, candidato derrotado em 2020 por Pinto da Costa, nas próximas eleições dos órgãos sociais do FC Porto rumo ao quadriénio 2024-2028, cuja data ainda será marcada pelo líder da Mesa da Assembleia Geral, José Lourenço Pinto, devendo ocorrer em abril.

O ex-técnico, de 46 anos, notabilizou-se em 2010/11, quando conquistou quatro provas à frente da equipa principal de futebol, entre as quais a I Liga portuguesa e a Liga Europa, que representa o último dos sete troféus internacionais da história dos 'azuis e brancos'.

Pinto da Costa, de 86 anos, ainda não revelou se concorrerá a um 16.º mandato seguido, numa fase em que é o dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial, tendo sido eleito pela primeira vez como 33.º presidente da história do clube em abril de 1982.