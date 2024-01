'A Viagem com as Sementes da Vida' é o livro e exposição para conhecer a 25 de Janeiro

O Centro Cultural e de Investigação do Funchal acolhe, a 25 de Janeiro, pelas 17 horas, a inauguração da exposição e lançamento do livro 'A Viagem com as Sementes da Vida: Os 36 Hotspots de Biodiversidade e o futuro da vida na Terra'. O certame aborda 36 locais do mundo onde a flora e a fauna únicas estão em perigo de extinção, sendo a Madeira uma desses locais.

"O livro também conta a história fictícia de Cahya, uma jovem curandeira que precisa encontrar uma cura para a doença dos “olhos vendados”. Cada um dos hotspots é ilustrado por artistas profissionais de toda a Europa, dois deles – Paulo Silva e Marta Horodniczy, são da Madeira", explica nota enviada à imprensa.

Este é um evento que se insere no projecto 'Biodiversidade Ilustrada', promovido pelo Unglingasmidjur Stigur og Trod do município de Reiquiavique, Islândia; My Madeira Island, da Madeira, Portugal; e Abrazohouse.org de Cantábria, Espanha), apoiado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia.

Depois da Madeira, exposições semelhantes vão decorrer em Cantábria, Espanha e em Reiquiavique, Islândia.