Albuquerque terá sido constituído arguido

Vários órgãos de comunicação nacionais estão a avançar que o presidente do Governo Regional foi constituído arguido, no âmbito da operação que decorre no Funchal, desde o início da manhã e que já fez três detenções, entre os quais o presidente da Câmara do Funchal, que está a aguardar ser transferido para Lisboa no Estabelecimento Prisional do Funchal.

Miguel Albuquerque, em declarações aos jornalistas, assegurou que não se demitiria caso fosse constituído arguido.

Miguel Albuquerque não se demite O presidente do Governo Regional não se demite.

As investigação ligadas à Região Autónoma da Madeira incidem, sobretudo, sobre a área da contratação pública, "essencialmente sobre o elevado número de contratos de empreitada celebrados pelo Governo Regional da Madeira e várias entidades públicas com empresas da região", estando em causa "várias dezenas de adjudicações em concursos públicos envolvendo, pelo menos, várias centenas de milhões de euros".

No âmbito de três inquéritos dirigidos pelo Ministério Público (MP) do DCIAP estão a ser realizadas diligências de busca para identificação e apreensão de documentos e outros meios de prova de interesse para a investigação de suspeitas de crimes, informou o organismo judicial em comunicado de imprensa.