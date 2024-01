Borrell alerta para desinformação como principal ameaça em "ano crucial" para UE

O alto-representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros alertou hoje que a desinformação é uma das "ameaças mais significativas" que os eleitores europeus enfrentam em 2024, que é um "ano crucial".

Em ano de eleições europeias e nacionais em vários Estados-membros - entre os quais Portugal com eleições regionais nos Açores no dia 04 de fevereiro e legislativas no dia 10 de março - Josep Borrell apresentou um relatório que aponta o inimigo das democracias europeias: uma "indústria que fabrica mentiras".

É uma "vasta infraestrutura que tem como objetivo mentir, manipular e destabilizar" os eleitores europeus, enfraquecendo os Estados-membros.

Os relatores do documento olharam para 750 casos de desinformação com consequências reais em todo o mundo e recomendaram às instituições europeias e aos Estados-membros que façam os possíveis para combatê-la.

Este ano cerca de 400 milhões de eleitores serão chamados às urnas entre os 27 da União Europeia.

Mas a desinformação não se expande apenas em território europeu ou tem como visados os 27 do bloco político-económico.

A União tem vindo a alertar para a interferência, por exemplo, de redes de desinformação com origem na Rússia, que procuram disseminar dados falsos sobre migrantes, exacerbando sentimentos xenófobos e racistas.