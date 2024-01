'Winston Churchill, a Liberdade do Mar e a Carta do Atlântico' em discussão hoje em Câmara de Lobos

O Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, volta a acolher mais uma edição das Conferências do Atlântico, esta quinta e sexta-feira, 25 e 26 de Janeiro. A sessão de abertura terá lugar pelas 15 horas.

Nesta segunda edição a iniciativa pretende ser um espaço de reflexão tanto nacional como regional tendo como tema agregador ‘Winston Churchill, a Liberdade do Mar e a Carta do Atlântico’, onde a ligação de Sir Winston Churchill à Região Autónoma da Madeira e principalmente a Câmara de Lobos servirá de âncora para a realização destas conferências.

Nestes dois dias os participantes vão reflectir sobre o legado de Churchill para a democracia ocidental, contando com a contribuição de especialistas, académicos, nacionais e internacionais, assim como outras figuras de destaque como o ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, actual director do Centro de Estudos Europeus do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica.

Presente nestas conferências estará ainda Randolph Churchill, bisneto de Churchill e administrador do Winston Churchill Memorial Trust, membro honorário do Churchill College em Cambridge, director da Armed Services Charities Advisory Company, que supervisiona os investimentos de mais de uma centena de instituições de caridade militares, e administrador do Churchill Centre no Reino Unido e nos EUA.

Esta é uma iniciativa conjunta do município de Câmara de Lobos, do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa e da Internacional Churchill Society de Portugal com o patrocínio da Presidência do Governo Regional da Madeira.

Neste sentido, a sessão de abertura contará com as intervenções do presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Leonel Silva, do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e de Durão Barroso.

A participação nestas conferências é livre.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h00 – Reunião Plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira;

9h00 – Encontro da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol;

9h00 às 17h00 – Feira temática de Moda, Bijuteria e Decoração no Mercado dos Lavradores;

11h00 e às 14h00 – Reunião da 4.ª Comissão Especializada Permanente de Habitação, Energia e Infraestruturas, na Assembleia Legislativa da Madeira;

17h00 – Lançamento do livro e exposição ‘A Viagem com as Sementes da Vida: Os 36 Hotspots de Biodiversidade e o futuro da vida na Terra’, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal;

18h00 – Projecto ‘Dar a Ver’, no Convento de Santa Clara;

18h00 – Sessão de apresentação da ‘Breve História de Portugal’, de Raquel Varela e Roberto Della Santa, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira;

Agenda Política

16h00 - PPM Madeira entrega a lista às eleições legislativas no Tribunal da Comarca do Funchal

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 25 de janeiro:

1554 - Fundação da cidade de São Paulo, no Brasil, pelo padre Manuel da Nóbrega.

1579 - É assinado o Tratado de Unificação de Utrecht, marco da fundação da Holanda.

1874 - Nasce o escritor inglês Somerset Maugham, autor de "O Fio da Navalha".

1882 - Nasce a escritora inglesa Virginia Woolf, autora de "Rumo ao Farol" e "Mrs Dalloway".

1915 - O Presidente da República, Manuel de Arriaga, demite o Governo do Partido Democrático de Afonso Costa e anuncia eleições.

1932 - A URSS e a Polónia assinam o pacto de não-agressão.

1944 - II Guerra Mundial: Começa a batalha de Cassino, Itália.

1947 - Morre, com 48 anos, o gângster Al Capone, figura dominante do crime da cidade de Chicago durante a Lei Seca.

1949 - Realizam-se as primeiras eleições em Israel.

1964 - Realiza-se a primeira experiência espacial conjunta soviético norte-americana com o lançamento do satélite Echo II.

1975 - Termina o primeiro congresso do Centro Democrático Social (CDS).

2006 - O Hamas, movimento da resistência islâmica, vence as eleições legislativas nos territórios palestinianos, com maioria absoluta.

2021 - Uma equipa internacional de astrónomos, incluindo portugueses, descobre um sistema formado por seis planetas que desafia as teorias de formação e evolução planetária.

2023 - A Alemanha autoriza o envio de carros de combate Leopard 2 de fabrico alemão para os militares ucranianos combaterem a invasão russa e aprova os pedidos de outros países no mesmo sentido.

Este é o vigésimo quinto dia do ano. Faltam 341 dias para o termo de 2024.

