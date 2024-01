Governo Regional reafirma apoio à Casa do Povo de São Roque do Faial

Rogério Gouveia foi hoje a São Roque do Faial garantir o apoio do Governo Regional à Casa do Povo local.

Discursando na cerimónia dos 33 anos da instituição, o governante que tem a pasta das finanças no Executivo madeirense, notou que "da parte do Governo Regional só podem contar com colaboração institucional, financeira para que esta actividade seja continuada e sempre incrementada, tendo sempre presente os superiores interesses da população de São Roque do Faial".

Rogério Gouveia destacou o "enorme dinamismo" desta Casa do Povo, que "resulta efectivamente do grau de compromisso que os órgãos sociais têm empregue ao longo da sua história", mas também ao envolvimento de toda a população, conforme realçou.