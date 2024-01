Buscas policiais na Quinta Vigia

A Polícia Judiciária está a efectuar buscas na residência oficial da Presidente do Governo, na sequência da operação judicial que mobiliza cerca de uma centena de inspectores e procuradores do Ministério Público.

Miguel Albuquerque e Pedro Calado investigados por corrupção CNN avança que o presidente da Câmara Municipal do Funchal foi detido

Para além da Quinta Vigia, os investigadores estão também no Palácio do Governo, na Avenida Zarco e na Câmara Municipal do Funchal.

Miguel Albuquerque permanece na sua residência particular.