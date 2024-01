Funcionários da Câmara do Funchal sem acesso aos computadores

A Câmara Municipal do Funchal já confirmou, através de comunicado, que um grupo de inspectores da Polícia Judiciária deu entrada, esta manhã, nas instalações do edifício dos Paços do Concelho, para a realização de buscas.

O DIÁRIO sabe que alguns dos funcionários do Município estão impedidos de ter acesso ao sistema informático, situação que não está a afectar o gabinete de Pedro Calado. De acordo com uma fonte, todos os colaboradores da presidência da CMF têm acesso total aos seus computadores.

Miguel Albuquerque e Pedro Calado investigados por corrupção CNN avança que o presidente da Câmara Municipal do Funchal foi detido

A autarquia "está a colaborar na investigação em curso e a prestar toda a informação solicitada, num espírito de boa cooperação".