Democracia não é “dado adquirido”

“Terra primeira das Descobertas, Machico é o início de uma longa História Portuguesa de achamentos, povoamentos, cruzamento de civilizações e encontro de povos, que a todos nos orgulha. A nossa Expansão não está isenta de erros e defeitos, mas é com certeza uma das maiores obras que um povo concebeu em prol da evolução da Humanidade. E Machico é esse começo, essa aventura, esse início da primeira globalização”, começou por enaltecer José Manuel Rodrigues na sessão solene comemorativa do dia do município de Machico.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira evocou os 50 anos do 25 de Abril de 1974 para assinalar as conquistas da democracia e autonomia, mas sublinhou que “hoje, passado meio século, tudo parece adquirido, mas não é verdade”.

“A História demonstra-nos que não há inevitabilidades e que muitas vezes a tragédia repete-se e que, por vezes, sem querer, quase sem darmos por isso, retrocedemos e voltamos a cair no pior dos autoritarismos e dos totalitarismos. A Guerra na Ucrânia, no coração da Europa, está, infelizmente, aí, todos os dias, para nos recordar dessa realidade”, realçou o presidente do parlamento regional, apontando que vivemos num tempo de “regressão” da democracia e de crescimento dos populismos e aos extremismos.

“Apesar de atravessarmos um tempo em que temos mais perguntas do que respostas, convém escalpelizar as razões que levam a que as Democracias estejam doentes e em crise e perceber porque é que muitas delas sucumbem aos populismos e aos extremismos. As consequências desta erosão democrática encontram as suas causas no fosso entre eleitos e eleitores; na descredibilização dos resultados eleitorais; na falta de transparência dos sistemas políticos; na má gestão dos dinheiros públicos e na desilusão dos jovens com a política. O resultado é o crescimento dos extremismos, corporizados em partidos populistas, ou a imersão em movimentos inorgânicos que põem em causa a estabilidade dos regimes e a paz social”, alertou.

Neste plano, José Manuel Rodrigues defendeu “ser crucial um regresso ao institucionalismo, reforçando e dignificando as organizações judiciais, executivas e legislativas, no pleno respeito da separação de poderes, mas cooperando institucionalmente no robustecimento do Estado de Direito”.

“A Democracia é um sistema imperfeito, mas há uma certeza inquestionável: os países com melhores índices de desenvolvimento são regimes pluralistas e com eleições livres”, enfatizou.

O presidente da Assembleia Regional aproveitou ainda a ocasião para deixar um apelo ao voto nas próximas eleições legislativas regionais e europeias.

“Faço aqui um apelo ao exercício do direito de voto nas eleições regionais do próximo dia 26 de Maio e nas eleições europeias de 9 de Junho; não deixem nas mãos de outros a vossa voz, os vossos anseios, as vossas convicções e o vosso poder sobre os poderes. Sejam senhoras e senhores da vossa vontade. Votem, votem em liberdade e em consciência! Contribuam para que a Democracia não se esvaia pela veia da descrença e da indiferença”, rematou.