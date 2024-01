Trump vence as primárias dos Republicanos de New Hampshire

O ex-Presidente norte-americano Donald Trump venceu as primárias de New Hampshire, fortalecendo o domínio à indicação republicana e a probabilidade de voltar a enfrentar o atual chefe de Estado, Joe Biden, nas presidenciais de novembro.

O resultado, avançado pela imprensa norte-americana na terça-feira, contraria as expectativas da ex-embaixadora junto da ONU Nikki Haley, que investiu tempo e recursos financeiros significativos para tentar conquistar o estado.

Com 28% dos votos contados em New Hampshire, Trump venceu Haley com 53,4%.

Haley já reconheceu a derrota e felicitou Trump, mas pareceu confortada pelos números não tão distantes de Trump, que lhe dão, até ao momento, 45,7% dos votos.

A antiga governadora da Carolina do Sul posicionou-se como a principal alternativa a Trump, após o governador da Florida, Ron DeSantis, ter desistido da corrida eleitoral no domingo passado.

Haley aproveitou então para intensificar as críticas ao ex-Presidente, questionando a acuidade mental, ao mesmo tempo que se apresentou como uma candidata unificadora que daria início a uma mudança geracional no Partido Republicano.

O ex-Presidente, já vencedor do 'caucus' do Iowa na semana passada, deu assim na terça-feira mais um passo rumo à nomeação do partido para as eleições presidenciais de novembro.

Ao registar vitórias em ambos os primeiros estados a ir a votos, Trump demonstrou capacidade para unir firmemente à sua volta as diferentes alas do Partido Republicano.

O magnata conseguiu conquistar ainda o apoio dos influentes conservadores evangélicos no Iowa e dos eleitores mais moderados de New Hampshire, resultados que espera replicar à medida que as primárias se expandem rapidamente para o resto do país.

Já Haley não conseguiu capitalizar a tradição política mais moderada de New Hampshire. Agora, caminho para se tornar a representante do Partido Republicano nas presidenciais está a estreitar-se rapidamente.

As primárias de New Hampshire serão responsáveis pela distribuição de apenas 22 dos 2.429 delegados que vão participar na Convenção Nacional Republicana, evento de onde, neste verão, sairá o candidato à Casa Branca.

Neste momento, Trump tem 11 delegados, em comparação com os seis de Haley, enquanto se aguarda a atribuição de cinco à medida que o escrutínio avança.

Dezenas de apoiantes, doadores e legisladores republicanos compareceram na sede da campanha de Donald Trump nesta noite eleitoral, incluindo a polémica congressista Marjorie Taylor Greene e a ex-candidata ao governo do Arizona Kari Lake.