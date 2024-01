Avaliação hilariante

Boa noite!

Como a esta hora já deve estar deitado, não é necessário ter cautelas acrescidas. Mas se está de pé, sente-se. É que ficámos hoje a saber que o relvado do Estádio do Marítimo teve avaliação positiva no jogo com o Nacional!!!

O que vimos no domingo festivo não foi miragem. Como bem escreveu esta tarde o jornalista do DIÁRIO, Orlando Vieira, “o relvado do Estádio do Marítimo não está nas melhores condições, uma realidade indesmentível e que ficou bem visível no último dérbi”. Um problema que se arrasta desde a inauguração apressada da novo tapete, em Julho de 2022 e que tarda a ter solução.

Uma fama que vem assim de longe e que também foi imagem de marca de um mandato desastroso de Rui Fontes como presidente do Marítimo. Isto apesar do elevado custo para a sua compra e colocação, a rondar o meio milhão de euros.

Não há jogo em que os intervenientes não façam reparos, que por sinal têm subido de tom nos últimos desafios da equipa verde-rubra em casa. Pasme-se que até no final do dérbi, o próprio treinador do Marítimo, Fábio Pereira, referiu que “as melhores oportunidades do Nacional foram construídas pelo relvado.”

Quem são e que formação têm os avaliadores dos relvados dos clubes que integram as ligas profissionais em Portugal? Que critérios seguem para atribuírem as classificações que são publicadas pela Liga? Que tipo de relacionamento ou de proximidade têm com as empresas responsáveis pela implementação e manutenção dos mesmos? Há ou não um lobby da relva alegadamente amiga do futebol espectáculo no nosso País?

As perguntas derivam da necessidade imperiosa de conhecer com alguma urgência gente tão conceituada, a mesma que é capaz de transformar regos em zonas inquestionavelmente planas e de gozar sem vergonha com jogadores e treinadores que frequentemente se queixam, de quase tudo é certo, mas com razão acrescida do mau estado do tapete verde dos Barreiros. Como se já não bastasse o batatal da Choupana.

Com a excepção das melhorias evidentes nas zonas de aquecimento, graças à colocação de relva sintética que evita a humilhação e lesões dos que se preparam para ir a jogo, o relvado dos Barreiros não está ao nível do estádio e dos pergaminhos do Marítimo. Ninguém quer ver isto ou preferem a ilusão criada por avaliações que atentam contra o mais lúcido dos adeptos, contra o mais esclarecido dos gestores e até contra o abnegado guarda-redes Amir Abedzadeh?