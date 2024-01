Acidente aparatoso na via rápida deixa o trânsito congestionado

Aconteceu, há instantes, um acidente aparatoso na via rápida, na zona do Campanário, no sentido Ribeira Brava-Funchal.

Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol ainda foram mobilizados, mas chegados ao local onde a viatura ligeira que se despistou e capotou, na zona da ponte do Campanário, não havia a existência de qualquer ferido.

No entanto, o despiste está a originar um intenso congestionamento na circulação rodoviária, tendo já extensas filas de carros, com quase dois quilómetros (entre o 2 e o 3.9km), segundo informa a app 'Info Vias'.