Proteção Civil sensibiliza funcionários para a temática da cibersegurança

O Serviço Regional de Proteção Civil ministrou uma Oficina de Proteção Civil com o tema “cibersegurança”, no dia 8 de Maio, destinada a 40 colaboradores. A sessão teve como intuito sensibilizar para a problemática da cibersegurança e incutir as boas práticas e melhores comportamentos a adoptar perante as ameaças existentes no ciberespaço, tanto no âmbito profissional como pessoal.

Os temas gerais abordados nesta ação foram os seguintes: O que é a cibersegurança?; O impacto dos ciberataques (com foco em 2023); Principais ameaças da cibersegurança; Resultados de um evento de phishing interno no âmbito do exercício CiberPerseu 2023; Boas Práticas de Cibersegurança.

"É intenção deste Serviço Regional continuar a sensibilizar os seus funcionários para diversas temáticas que promovam um local de trabalho cada vez mais seguro e sustentável", termina.