Acidente na Via Rápida causa congestionamento

Um acidente ocorrido há pouco na Via Rápida está a condicionar fortemente o trânsito no sentido Machico - Ribeira Brava logo a seguir à ponte de João Gomes, já dentro do túnel.

O acidente correu ao km 18 e terá ocorrido na faixa da esquerda, uma vez que as viaturas são direccionadas e fazem fila na da direita.

A situação já foi sinalizada pela Via Litoral.

A chuva que cai a esta hora e o piso molhado não facilitam a circulação, pelo que é importante conduzir com precaução.