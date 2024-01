Carro em contramão na via rápida em Câmara de Lobos assusta condutores

Vários condutores não ganharam para o susto ao serem surpreendidos esta tarde por um condutor em contramão na via rápida, nas imediações do Nicos’s Burguer, em Câmara de Lobos.

Segundo testemunhas, o carro em questão circulava no sentido Ribeira Brava-Funchal, quando a via é reservada à circulação no sentido contrário, ou seja, Funchal-Ribeira Brava.

Tal como o DIÁRIO noticiou, este não é o primeiro carro que é avistado a circular em sentido contrário. Recentemente uma outra viatura foi vista a circular em sentido contrário na zona de Santa Cruz, tendo o vídeo circulado nas redes sociais e causado bastante indignação.