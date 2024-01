Tráfego cresceu 16% na Via Rápida e 25% nas Vias Expresso em apenas quatro anos

O número de veículos automóveis em circulação nos dois principais eixos viários da Região Autónoma da Madeira aumentou no último ano 16% na Via Rápida e 25% nas Vias Expresso, respectivamente, face a 2019, ano da pré-pandemia.

Segundo a informação disponibilizada esta segunda-feira pela Direcção Regional de estatística da Madeira (DREM), de acordo com os dados remetidos pela Direcção Regional de Estradas (DRE), no ano de 2023, a contagem de tráfego rodoviário aumentou 8,5% na Via Rápida e 12,7% nas Vias Expresso, face a 2022.

Se compararmos com 2019, o crescimento foi superior, de 16,2% e 25,0%, respectivamente.

Nas vias concessionadas, os referidos aumentos comparativamente a 2022 foram impulsionados pelo tráfego de ligeiros (+8,6% na Via Rápida; +13,2% nas Vias Expresso).

No tráfego de pesados, a variação foi igualmente positiva na Via Rápida (+3,4%), ainda que de menor amplitude. Já nas Vias Expresso houve uma quebra de 5,3%.

Em 2023, o tráfego médio diário ponderado registou, em termos médios, quase 35,8 mil veículos na Via Rápida e 6,8 mil veículos nas Vias Expresso, representando aumentos de +8,7% e de +12,7%, pela mesma ordem.

A evolução do tráfego de ligeiros (+8,9% na Via Rápida; +13,2% nas Vias Expresso) teve um impacto determinante naquela variação.

Devido à reduzida expressão do tráfego dos veículos pesados (respectivamente, 2,3% e 2,1% do total), as variações face a 2022 (+3,2% na Via Rápida; -4,8% nas Vias Expresso) pouco condicionaram a evolução do indicador no seu conjunto, indica a DREM.