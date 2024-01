Ausência de Ronaldo adia jogos do Al Nassr na China

Os jogos particulares do clube saudita de futebol Al Nassr em território chinês foram hoje adiados, devido à ausência do internacional português Cristiano Ronaldo, a contas com problemas físicos.

Segundo a organização das partidas, que oporiam os sauditas ao Shanghai Shenhua e ao Zhejiang na quarta-feira e no domingo, respetivamente, a "condição física de Ronaldo não lhe permite jogar".

Assim, a ausência do avançado luso levou ao adiamento dos jogos, com o português, citado em conferência de imprensa, a pedir desculpas aos adeptos chineses e mostrar-se "triste" pela ausência.

"Como sabem, no futebol há coisas que não se podem controlar", declarou.

Apesar do adiamento das partidas, o Al Nassr viajou para a China, incluindo Ronaldo, e hoje emitiu um comunicado manifestando a disponibilidade para continuar em solo chinês em estágio, enquanto se encontram novas datas.

Entre o final do mês e o início de fevereiro, os sauditas participam numa competição de caráter particular em Riade, recebendo o Inter Miami, de Lionel Messi, com o objetivo de o opor ao 'astro' português.