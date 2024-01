Comandante de Santa Cruz aguarda efectivação do quadro

O 92.º aniversário da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foi assinalado com a entrega de uma nova ambulância e de uma auto-escada, num investimento que ronda os 363 mil euros.

Na celebração, o comandante dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz expressou a sua gratidão à Câmara Municipal de Santa Cruz, não só pela atribuição destas viaturas, mas por todo o investimento feito no último ano, nomeadamente com “um novo veículo escada, uma ambulância de socorro, um veículo especial de combate a incêndios, a renovação da central de despacho, o veículo de comando e comunicação, fardamentos e as obras no quartel”, assim como com o recrutamento de 24 novos bombeiros sapadores que em breve irão iniciar o seu percurso formativo no Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, pois defende que “o aumento de efectivos é crucial para a continuidade do serviço à comunidade”.

Contudo, Leonardo Pereira lembrou que aguarda ainda a efectivação do quadro de comando da companhia, destacando que “a consolidação deste quadro de comando será uma etapa significativa para solidificar o compromisso com a excelência operacional e a segurança da comunidade que servem diariamente”. “Estou certo de que a sensibilidade e o empenho de todo o executivo municipal naquilo que tem sido a capacitação da companhia irá efectivar esta e outras necessidades urgentes”, disse o comandante, salientando que “estes investimentos, para além de essenciais, são necessários, pois os bombeiros são e serão sempre o último reduto da Administração Pública no território”.