Marella Explorer e Mein Schiff 1 trazem a bordo um total de 6.544 pessoas

O Porto do Funchal recebe hoje a habitual dupla semanal Marella Explorer e Mein Schiff 1 que traz a bordo um total de 6.544 pessoas, revela a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

Os dois navios estão posicionados na rota da CAI, Cruise in the Atlantic Islands, fazendo cruzeiros de 7 noites pelas ilhas da Madeira e Canárias". APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira

O Mein Schiff 1 chegou na noite de ontem de Las Palmas, com 2.878 passageiros e 1.017 tripulantes para uma escala de 39 horas na Madeira.

Parte às 14h00 de amanhã para a ilha de La Palma, com escalas previstas também em Tenerife, Fuerteventura e Grã-Canária, onde termina a viagem.

O Marella Explorer acostou esta manhã, proveniente de La Gomera.

A bordo, viajam 1.855 passageiros e 794 tripulantes.

Sai esta tarde, às 17h30, para Fuerteventura. Além de La Gomera e Fuerteventura, o itinerário inclui também visitas a Tenerife, onde começou este cruzeiro no passado dia 19, com visitas a Grã-Canária e Lanzarote. A viagem termina no próximo dia 26, no porto de origem.