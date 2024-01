O secretário regional da Saúde, com a tutela da Protecção Civil, recordou hoje no 92.º aniversário dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz que nos últimos 10 anos o investimento na Protecção Civil ultrapassou os 25 milhões de euros, entre contratos-programa, equipamentos, meios, recursos e viaturas.

Pedro Ramos referiu também que o Governo já investiu 600 mil euros nos Bombeiros de Santa Cruz nos últimos anos, revelando que “o usos das novas tecnologias é um dos objectivos a desenvolver no futuro”.

Quanto aos propósitos, mantêm-se: “prestar socorro eficaz e eficiente em todas as suas dimensões, aperfeiçoar as capacidades de comando, controlo e comunicações das acções de protecção civil, aumentar a cultura de protecção civil da população, reforçar a capacidade de protecção dos riscos, aumentar a capacidade dos meios e dispositivos disponíveis, aumentar a capacidade de motivação e protecção dos agentes de protecção civil, manter a presença de meios aéreos para combate a incêndios e resgate, actualizar a relação do contrato programa com as associações humanitárias, aumentar os níveis de formação e qualificação dos agentes de protecção civil, criação de uma doutrina operacional a nível regional, promover o desenvolvimento e aquisição de novas competências através de protocolos, desenvolver o novo modelo de plataforma do pré-hospitalar para comunicação, reforçar a capacidade operacional dos corpos de bombeiros, reivindicar o apoio do estado na concretização dos meios aéreos de combate a incêndios, criar incentivos tendo em vista potenciação do voluntariado, avaliar e concretizar as promoções nas carreiras dos operacionais dos corpos de bombeiros, estudar a criação de uma força especial regional com capacidade de resposta de âmbito regional, potenciar a resposta na área de emergência pré-hospitalar, apostar na transição digital da protecção civil”.