"Quem é centralista é incapaz de defender a Madeira", afirma Miguel Albuquerque

Frisando que o PSD tem a obrigação de ganhar as próximas Eleições Nacionais “porque é o único Partido capaz de garantir a defesa dos interesses dos Madeirenses na República e o alcance dos objectivos a que nos propomos para o nosso desenvolvimento futuro”, o presidente do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, reiterou, hoje, que a coligação 'Madeira Primeiro' distancia-se das demais precisamente por colocar a Madeira sempre em primeiro lugar, ao contrário de outros partidos que têm uma matriz e uma visão centralista, bem evidente nestes últimos anos, durante os quais estiveram sempre contra a Madeira e chumbaram todas as propostas que seriam benéficas para os Madeirenses.

As declarações foram feitas no decorrer dos encontros com os militantes do partido que tiveram lugar nos concelhos da Calheta e da Ponta do Sol e dos quais saiu mais uma vez reforçada a importância da vitória a 10 de Março, precisamente para assegurar mais poder e capacidade de reivindicação e negociação na Assembleia da República.

“Para nós, primeiro está a Madeira, a nossa terra e as nossas gentes e é fundamental que tenhamos uma forte representação na Assembleia da República, porque só isso é que permite trabalharmos e garantirmos avanços em áreas essenciais, só isso é que garante que possamos continuar a defender os interesses dos Madeirenses contra tudo e todos”, disse, numa oportunidade em que fez questão de vincar que o PS na governação nacional, além de prejudicar a Madeira, apenas empobreceu o País e agravou as clivagens sociais.

Miguel Albuquerque que, dirigindo-se aos militantes, questionou qual era o legado que ficava da governação socialista destes últimos anos para o País e, em particular, para a Madeira, a não ser promessas por cumprir e o chumbo, inclusive pelo PS-M, das propostas do PSD-Madeira ao Orçamento do Estado, visando a sua resolução, em temas como a majoração dos apoios à Universidade e o Passe Sub-23, o apoio aos meios aéreos de combate aos incêndios, a requalificação dos Tribunais e das Esquadras da PSP e o pagamento, por parte do Estado, dos serviços de saúde das forças de segurança na Região, entre muitas outros.

Líder dos Social-democratas que, a rematar, reiterou, tanto na Calheta quanto na Ponta do Sol, a sua confiança em Pedro Coelho e na sua equipa, garantindo que irá acompanhar de perto a campanha no terreno e apelando a que, mais uma vez, os Militantes passem a palavra e garantam mais uma vitória para o Partido e para a Região.

“Temos o dever e a obrigação de querer mais para a nossa terra” afirma Pedro Coelho

Dirigindo-se aos militantes da Calheta e da Ponta do Sol, o candidato e cabeça-de-lista da coligação 'Madeira Primeiro', Pedro Coelho, reiterou os seus apelos à mobilização de todos para a campanha e garantiu que a prioridade é manter e reforçar a defesa da Região na República, através de propostas concretas e, não, de discursos fáceis ou demagógicos que não representam qualquer solução.

“A política é feita de construção, é muito mais do que protestar, é dar a voz ao nosso povo” disse a este propósito, frisando que esta candidatura reúne, precisamente, “os melhores candidatos e os únicos capazes de reivindicar e fazer parte das soluções que interessam aos Madeirenses”, de modo a ultrapassar as injustiças e a grave discriminação de que a Madeira tem sido alvo por parte do Estado em áreas como a Saúde e a Educação.

“Temos a obrigação de querer mais para a nossa terra, para a nossa população e para o nosso futuro, sobretudo depois de termos sido relegados pelo Governo da República, para segundo plano, nestes últimos oito anos”, enfatizou o cabeça-de-lista, assinalando a importância destas Eleições para o futuro e deixando claro que aquilo que a Madeira precisa, neste momento, é de gente motivada e empenhada na sua defesa e, não, da eleição de gente que tudo vai prometer e nada vai cumprir na República.

Pedro Coelho que, a rematar, sublinhou o extraordinário esforço dos Militantes e os bons resultados alcançados nas últimas Regionais, lançando, na Ponta do Sol, o desafio para que a vitória a 10 de março seja o primeiro passo para retirar o socialismo do poder municipal em 2025.