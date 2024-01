JPP fala do 'seu' portal de transparência e PSD aponta o dedo à Câmara de Santa Cruz

Élvio Sousa enumerou diversas situações em que o JPP teve de "recorrer aos tribunais" para obrigar o Governo Regional a fornecer dados sobre projectos, contratos e outras situações. Deu o exemplo das listas de espera na Saúde, estudos e projectos para obras públicas e adjudicações, gestão dos portos e outros. Dados que o partido colocou no seu 'portal de transparência'.

A intervenção do líder parlamentar do JPP motivou uma reacção de Brício Araújo, do PSD que acusou o JPP de ter uma "piromania judicial" e utilizar o dinheiro dos contribuintes para processos em tribunal. Em relação aos dados obtidos, acusa o JPP de "nada fazer" com eles.

Por outro lado, devolve as acusações de falta de transparência e refere as situações em que o PSD pediu dados à Câmara Municipal de Santa Cruz e não obteve resposta.

A proposta da Iniciativa Liberal, que está em discussão, tem o apoio do BE que recordou os "milhões e milhões deitados ao mar" de fundos comunitários que não foram fiscalizados.