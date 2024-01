“Trocaria o golo pelos três pontos”

Carlos Daniel foi o autor do golo do Nacional no dérbi com o Marítimo, golo, contudo, insuficiente para evitar a derrota, 1-3, dos alvinegros. Para o antigo jogador do Marítimo- representou o clube verde-rubro entre 2013 e 2018-, o golo teve um sabor bem amargo.

“Foi mais um golo para tentar ajudar a equipa. Infelizmente não conseguimos pontos, que era o mais importante. Naturalmente que para um jogador é sempre bom marcar golos pois isso aumenta a confiança. Trocaria, contudo, o golo pelos três pontos.”

Ainda sobre o jogo, o avançado do Nacional, 29 anos, realça a boa entrada da equipa no jogo. “Entrámos fortes no jogo, com grande personalidade. Os primeiros 30 minutos foram todos nossos. Nesse período não me lembro de grande perigo da parte do Marítimo. Depois, contra a corrente do jogo, tiveram a felicidade de fazerem um golo. Aí sim, quebrámos um pouco o que é natural tendo em conta que jogamos na casa do rival. Eles acabaram por ganhar um pouco de confiança e fazem, depois, o 2-0. Na segunda parte entrámos com o intuito de reduzir a desvantagem o mais cedo possível. Lembro-me de duas ou três ocasiões em que poderíamos ter feito o golo. Não o fizemos. Depois conseguimos marcar, mas infelizmente não foi suficiente. Na parte final tivemos uma oportunidade para marcar o golo do empate. Na fase de desespero, com a equipa quase toda no ataque, eles acabaram por fazer o 3-1.”

Dissecado o dérbi, as atenções estão agora viradas para o jogo de domingo com o Torreense. “É mais um adversário que luta pelo objectivo da subida de divisão. Esperamos muitas dificuldades, mas em casa, perante os nossos adeptos queremos dar-lhes uma alegria e conquistar os três pontos”