ISAL promove 4.ª edição da conferência internacional Think+ a 7 e 8 de Março

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) promove, pelo quarto ano consecutivo, a conferência internacional Think+, este ano subordinada ao tema 'Think+ 2024 International Conference on Creativity, Global Inclusion and Smart Destinations'.

O evento híbrido decorre de 7 a 8 de Março de 2024 nas instalações do ISAL com transmissão em directo através da plataforma Zoom. Presentes estarão três oradores, Brian Garrod, professor de Marketing na Universidade de Swansea, Eduardo Parra-López, professor Associado de Organização de Empresas, Economia Digital e Turismo na Universidade de La Laguna, e Fabrizio Bon Vecchio, advogado, presidente do Instituto Ibero-americano de Compliance e professor convidado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Brasil.

A 4.ª edição da conferência Think+ é organizada pelo ISAL, em parceria com o Instituto Ibero-Americano de Compliance (Brasil), o grupo editorial Ponte Editora, a Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi e o Centro de Formação Albifor.

O evento, especialmente dirigido à comunidade científica internacional e ao tecido empresarial da Região Autónoma da Madeira, tem por objectivo a promoção da investigação científica nas áreas do Turismo, da Economia e Gestão, e da Saúde e Bem-Estar, pilares que sustentam a 4.ª edição.

O evento pretende fomentar o diálogo, a partilha e a divulgação de conhecimento científico e de práticas inovadoras nestas áreas, numa abordagem abrangente e multidisciplinar, acompanhando o Plano Estratégico do Centro de Investigação Científica do ISAL (CI-ISAL).

A conferência reunirá investigadores, professores universitários e profissionais, especialistas nas áreas sobre as quais a conferência se debruça. O programa da conferência contemplará sessões plenárias e paralelas.

Para os interessados em participar na conferência, a organização revela que já é possível submeter para o email [email protected] os artigos científicos, resumos ou resumos alargados em língua portuguesa, inglesa ou espanhola, de acordo com as normas disponíveis na página do evento: https://isalthink.wordpress.com/.

Sobre os oradores

Brian Garrod é Professor de Marketing na Universidade de Swansea, País de Gales, Reino Unido. Publicou amplamente sobre os temas do marketing de destinos turísticos, ecoturismo e turismo acessível. É editor fundador do Journal of Destination Marketing & Management e do Tourism and Hospitality, para além de fazer parte do Conselho Editorial de várias outras revistas de renome. Também foi coautor de vários manuais, incluindo Managing Visitor Attractions (Taylor and Francis), que está agora na sua terceira edição. Trabalhou como consultor para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e para a Organização Mundial do Turismo (OMT).

Eduardo Parra-López é Professor Associado da Universidade de La Laguna, onde leciona Organização de Empresas, Economia Digital e Turismo. É também Professor Convidado da Universidade Del Valle Guatemala. Licenciado em Ciências Económicas e Empresariais, mestre no Programa Internacional de Empresas e Doutorado pela Universidade de La Laguna. É Presidente da Associação Espanhola de Investigadores em Turismo.

Fabrizio Bon Vecchio é advogado, presidente do Instituto Ibero-americano de Compliance e professor convidado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), no Brasil. É licenciado em Direito e em Finanças, mestre em Direito da Empresa e dos Negócios, em Gestão Empresarial e em Direito, Conformidade Regulamentar em Matéria Penal, e doutorando em Ciências Jurídicas.