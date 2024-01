Ciclo de conferências 'Parlamento Com Causas' com António Saraiva na estreia

O presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, António Saraiva, é o primeiro convidado, desta Legislatura, para o ciclo de conferências 'Parlamento Com Causas'. O evento será na próxima segunda-feira, pelas 17 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira, onde o convidado fará uma preleção subordinada à temática "Crescimento Económico VS Justiça Social".

"O gestor de empresas, que nos últimos 13 anos presidiu à CIP - Confederação Empresarial de Portugal, a associação empresarial de maior impacto e influência em Portugal, discorrerá sobre a necessidade do crescimento, como imperativo, e como ele pode ser conciliável com a justiça social numa economia de mercado", salienta uma nota da ALM a anunciar a conferência. "Dedicará parte da análise ao papel do Estado Social como garante do acesso à saúde, à educação, à habitação e à solidariedade social, numa ótica de redução da pobreza e das desigualdades sociais", acrescenta.

Sobre o convidado, que é "considerado umas das personalidades mais influentes na sociedade portuguesa, António Saraiva é atualmente consultor estratégico e especialista em Corporate Diplomacy e Associativismo, duas áreas às quais dedicou mais de 40 anos de vida", refere.

"Quais os impactos da transformação digital e que desafios se colocam ao capital humano? Qual o papel do investimento e da banca para suprir as prementes dificuldades das empresas? Quais os obstáculos estruturais em Portugal? O que precisamos para impulsionar a produtividade e o investimento? Como nos comparamos com outros países europeus nesta área? Qual o papel dos vários intervenientes na transformação económica de Portugal e a complexidade de fazer bem?", cita, "são algumas das questões que este especialista em diplomacia na gestão de negócios pretende dar resposta", garante.

Além disso, "António Saraiva analisará as correntes que propõem o 'crescimento zero' ou o 'decrescimento' como formas de preservar o meio ambiente. Este especialista em economia e gestão de empresas entende que é possível compatibilizar o crescimento económico com a sustentabilidade ambiental e nesse sentido falará da importância da Economia Circular na proteção ambiental, ressaltando a necessidade de haver empresas competitivas e inovadoras promotoras desta abordagem", elabora.

Sobre o currículo, além do já referido, António Saraiva que é, actualmente, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, "encarna o conceito de 'self-made man'", pois "iniciou vida profissional aos 17 anos, como operário metalúrgico na Lisnave, o maior reparador naval em Portugal", conta.

"É também Consultor Estratégico de algumas das empresas mais impactantes e disruptivas do mercado nacional e internacional, grande parte das empresas sediadas em Portugal, em Espanha e na Itália.

É Presidente do Taguspark, o maior Parque Científico e Tecnológico da Europa. Preside à empresa SPAL, uma empresa portuguesa altamente reconhecida no sector da cerâmica, e é, também, administrador não executivo do Grupo Bel e da Global Media, um dos maiores grupos de comunicação social português.

É membro do Conselho Estratégico da SOFID - a Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento, Instituição Financeira de Crédito, SA.

Ao nível académico destaca-se enquanto membro do Conselho de Escola do ISCSP – Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, membro do Conselho de Curadores do ISCTE – Instituto Superior de Ciências do Trabalho e do Emprego, membro do Conselho Consultivo da Católica Porto Business School e membro do Conselho Geral Estratégico da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Leciona 'Corporate Diplomacy' no ISCSP - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, e 'Desenvolvimento Económico' na Coimbra Business School.

Foi distinguido com o Doutoramento Honoris Causa pela Universidade Lusófona. Recebeu da República Italiana a Comenda de Cavaleiro de Honra.

Foi galardoado pelo Presidente da República Portuguesa com a Comenda da Ordem do Infante e, mais recentemente, com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Empresarial, Classe do Mérito Industrial." Um currículo de grandes feitos de uma das figuras marcantes da vida empresarial portuguesa.