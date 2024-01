Acordado aumento de 4 cêntimos para produtores de cana-de-açúcar

Foi acordado, esta sexta-feira, um aumento de 4 cêntimos para os produtores de cana-de-açúcar, numa reunião da secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, com a Mesa da Seção dos Produtores de Mel, Rum e Licores Tradicionais da ACIF, com o Instituto de Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira e com a Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Regional.

Da reunião, que tinha como objectivo “encontrar uma posição de consenso relativamente ao reforço do rendimento dos agricultores de cana-de-açúcar”, como elucidou Rafaela Fernandes, ficaram acordados os aumentos que perfazem um total de 40 cêntimos por quilo no pagamento da cana-de-açúcar.

Procurámos perceber se vamos conseguir concretizar este desígnio crucial e foi possível obter um entendimento de um aumento de 2 cêntimos da parte dos operadores económicos, o que vai traduzir, juntamente com a ajuda do Governo Regional, um aumento de 4 cêntimos, perfazendo 40 cêntimos ao quilo no pagamento da cana-de-açúcar. Rafaela Fernandes



A governante elucida, contudo, que “com isto não se esgota o reforço de apoios ao sector”.

O que nós queremos é que os agricultores tenham um reforço do apoio técnico a assegurar pela Direção Regional de Agricultura, para além de se retomar a prática dos viveiros, e o parque de máquinas, com o necessário apoio a todos os agricultores que dele necessitem. Rafaela Fernandes

A Secretaria Regional de Agricultura para além das reuniões que tem mantido com os agricultores, vai intensificar o contacto com os cerca de 780 beneficiários dos apoios ao sector com a perspectiva de criar condições para aumentar o seu rendimento.