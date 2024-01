Conheça os vencedores da 8.ª edição do concurso 'Reutilizar no Natal' da CMF

Já estão encontrados os vencedores da 8º edição do concurso 'Reutilizar no Natal', promovido pelo Departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal, na sua página de Facebook: Ambiente Funchal.

De acordo com a autarquia funchalense, os vencedores foram: Patrícia Perneta, na categoria individual com 364 reações e a Escola Secundária Jaime Moniz, na categoria colectiva com 701 reações.

A CMF explica que "este concurso visou promover a criatividade da população ao mesmo tempo que sensibilizava para questões ambientais como a reciclagem e a reutilização dos materiais, tendo tido, nesta edição, uma participação recorde de 32 participações, 10 na categoria individual e 22 na categoria colectiva".

Para participar, bastava enviar, no máximo, 4 fotos de uma decoração de Natal realizada com resíduos e a respectiva identificação dos resíduos utilizados, por mensagem privada para a página do Facebook Ambiente Funchal até 27 de Dezembro de 2023.

Para a categoria individual, o prémio era uma viagem de barco, para duas pessoas, ao Porto Santo, com estadia numa unidade hoteleira; para a categoria colectiva, um cheque-prenda no valor de 150 euros numa papelaria local (prémio não convertível em dinheiro), revela a autarquia.