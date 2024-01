Um milhão por dia

Tráfego na via rápida bateu recorde no ano passado. Cresceu 16% face a 2019 e mais de um terço em 10 anos. Troço entre Caniço e Câmara de Lobos concentra 60% do movimento quotidiano. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 23 de Janeiro.

Saiba também que a "ligação aérea inter-ilhas gera 11 ofícios a Lisboa". A partir de 24 de Fevereiro já não é possível marcar passagem entre a Madeira e o Porto Santo.

Igualmente em destaque "12 dias de intensa folia". Nesta edição conheça o programa de Carnaval vai mexer com o Funchal de 7 a 18 de Fevereiro.

"Central de Biomassa cai por terra" é o tema da rubrica 'No Rasto De' desta terça-feira. O projecto de quatro milhões, com ajudas europeias, não avança.

Na política, "JPP candidata dirigentes máximos às eleições de Março". Élvio Sousa e Lina Pereira concorrem pelo círculo da Europa.

Tudo isto e muito mais poderá ler esta terça-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt.

Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada:

Diário de Notícias Madeira [www.dnoticias.pt] Diário de Notícias Madeira [www.dnoticias.pt], Funchal. 367.236 vind-ik-leuks · 13.813 personen praten hierover. Mais Madeira do que nunca... http://www.dnoticias.pt

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira:

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.