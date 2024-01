Savoy Palace distinguido como um dos 100 melhores hotéis

O Savoy Palace, da colecção Savoy Signature, foi distinguido como um dos 100 melhores hotéis nos prestigiados TUI Global Hotel Awards 2024.

"Este reconhecimento destaca a excelência do Savoy Palace na oferta de experiências excepcionais aos seus hóspedes e consolida a posição do hotel como uma referência do sector", revela a Savoy Signature através de uma nota de imprensa.

Os TUI Global Hotel Awards representam um reconhecimento do serviço de excelência, hospitalidade notável e experiências memoráveis proporcionadas pelos hotéis em todo o mundo. Esta distinção reflecte o compromisso contínuo do Savoy Palace em oferecer um ambiente sofisticado, serviços de qualidade superior e uma hospitalidade única aos seus visitantes, mas também o esforço contínuo da equipa para superar as expectativas dos hóspedes e oferecer momentos inesquecíveis". Savoy Signature

E conclui: "Esta conquista reforça a posição da Savoy Signature como uma referência na hotelaria de luxo em Portugal, contribuindo para a consolidação da reputação da Madeira como um destino de eleição para experiências de viagem inigualáveis".