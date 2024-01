UMa promove primeira edição das Jornadas de Estudos e Intervenções com a Família

O Colégio dos Jesuítas acolhe, a 19 de Janeiro, aquela que será a primeira edição das Jornadas de Estudos e Intervenções com a Família: Da compreensão à Intervenção, numa organização da Universidade da Madeira, através da Faculdade de Artes e Humanidades, e pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação.

O objectivo passa por promover o conhecimento mútuo e facilitar uma linguagem comum entre os diferentes profissionais (educação, saúde e segurança social) com vista a uma melhor articulação e uma intervenção mais concertada em prol das famílias e das crianças e jovens.

A abertura destas jornadas está agendada para as 9 horas, com a participação do reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes; do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho; do presidente da Faculdade de Artes e Humanidades, Joaquim Pinheiro; e da representante da Comissão Organizadora, Maria João Beja.

Conheça aqui o programa do evento:

A participação no evento é gratuita, mas requer inscrição prévia, até ao dia 19 de Janeiro, através do link criado para o efeito. Esta acção é válida para progressão na carreira de todos os grupos docentes e Carreira Profissional: Técnico superior, Assistente Técnico, Assistente Operacional.