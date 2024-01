Bayern Munique perde em casa e atrasa-se na corrida à liderança na Bundesliga

O campeão Bayern Munique, com o português Raphäel Guerreiro a titular, atrasou-se hoje para o líder Bayer Leverkusen, ao perder em casa na 18.ª jornada da Liga alemã de futebol.

A surpresa foi protagonizada pelo Werder Bremen, 12.º classificado, que se impôs na Allianz Arena (1-0), em Munique, com um golo de Mitchell Weiser, aos 59 minutos, num lance quase totalmente 'desenhado' pelo médio alemão. A derrota deixa o Bayern Munique a sete pontos do líder Bayer Leverkusen, que, no sábado, venceu, já nos descontos, na visita ao Leipzig (3-2), com o lateral espanhol Grimaldo, ex-Benfica, a assistir em dois golos. O jogo frente ao Werder Bremen pôs fim a uma longa série do Bayern Munique a marcar em casa, o que fazia sucessivamente há 65 jogos, desde o empate sem golos com o Leipzig, em 09 de fevereiro de 2020. Foi também a primeira vez que a equipa de Bremen venceu o Bayern Munique em 16 anos, visto que a última vez foi na já longínqua temporada de 2008/09, quando bateu os bávaros em casa por 5-2. No jogo de hoje em Munique, o Bayern mostrou-se lento de processos e nem as mexidas de Thomas Tuchel revitalizaram a equipa, que sofreu a segunda derrota da época, mas a primeira em casa.

A fechar a jornada, o Augsburgo (10.º) foi ao Borussia Park vencer o Mönchengladbach (12.º) por 2-1, num jogo que lhe permitiu uma troca direta de posições na classificação.

O campeonato alemão é liderado pelo Bayer Leverkusen, com 48 pontos, seguido de Bayern Munique, com 41 e menos um jogo, Estugarda, com 34, e Leipzig, 33, as quatro equipas nos lugares de acesso à Liga dos Campeões.