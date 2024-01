Filipe Sousa advoga "voz genuína e diferente" pelos madeirenses

O cabeça-de-lista do JPP às eleições legislativas nacionais de 10 de Março, Filipe Sousa diz que se candidata para ser uma "voz genuína e diferente" pelos madeirenses, mas também pelos portugueses.

Defendendo ser "a voz dos mais desfavorecidos, a voz dos jovens que têm única saída deixar o país, a voz de velhos esquecidos, trabalhadores precários, uma voz dos madeirenses, mas também de todos os portugueses", Filipe Sousa diz que quer que o país deixe de ter mais ilhas além das que naturalmente já tem pela geografia.

"Somos ilhas, não só dos que vivem nestas aqui, mas de todos os que são ilhas criadas pelo poder, pelo o arco de governação que se vai revezando no poder", atirou. "As ilhas que isolam jovens, idosos e desfavorecidos", por isso "a minha voz será a de todas essas ilhas. Uma voz contra a representação da República na Madeira. Porquê? O contencioso da Autonomia serviu para quê? Serviu para ser mais arma de interesses e guerrilhas político-partidárias do que de resolução de problemas. O nosso único compromisso será com o legítimo interesse dos madeirenses e dos portugueses, e não com o partido", definiu.

O ainda autarca de Santa Cruz definiu que a "luta pelos interesses dos bananicultores, viticultores, pescadores e criadores de gado", sendo assim uma "candidatura genuína que vai lutar pela luta dos madeirenses e portosantenses, de todos os portugueses".

Assim, Filipe Sousa resumiu as quatro principais bandeiras desta candidatura: "Reforço dos poderes autonómicos, ponte aérea entre as Madeira e o país, defesa do centro internacional de negócios e extinção do cargo de Representante da República."

Há 30 anos na política, 11 anos na autarquia de Santa Cruz, deu dois exemplos "claros de que o contencioso da autonomia não resolveu", a Esquadra da PSP de Santa Cruz e o Tribunal de Santa Cruz, que só avançaram porque o presidente de Câmara, o próprio Filipe Sousa, conseguiu desbloquear os processos.