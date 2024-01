Jéssica Teles, coordenadora da Juventude do JPP, teve um discurso emotivo, no qual garantiu que desde 2022 quando assumiu o cargo, tem lutado pela defesa dos jovens, porque, acredita, "o País retirou-nos a capacidade de sermos adultos", enumerando os muitos problemas que enfrentam.

"Estou convicta que Lina Pereira, amiga, fará um excelente trabalho nas novas funções", começou por dizer. "Sendo a primeira coordenadora da juventude do JPP, assumido há um ano, senti o peso da responsabilidade que é esta função, participei em debates com jovens de outros partidos" e sempre "tenho defendido a luta pela defesa dos interesses e direitos do povo madeirense, portosantenses, sobretudo os jovens".

E apontou os problemas mais prementes: Na educação considera necessário reforçar os apoios aos jovens universitários que se deslocam para o continente, mas não só como se sabe, nomeadamente na habitação e no transporte aéreo. Os salários baixos com a geração que enfrenta o maior desafio de sempre, com destino traçado, ou seja estágios mal remunerados, entrada no mercado de trabalho com garantias escassas e precárias e se não caírem no desemprego".

Por isso, disse, que "o País retirou-nos a capacidade de sermos adultos", e continuou: "O nosso País levou-nos a adiar a capacidade de ter emancipação familiar, emprego estável, família e futuro. Somos jovens dos 18 aos 35, que cada vez sai mais tarde da casa dos pais."

A concluir disse que a Juventude Juntos pelo Povo quer continuar a trabalhar para que combater os males da juventude, compromisso assumido em 2022, ou seja continuar a lutar para dar uma esperança à sua geração.