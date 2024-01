Santa Clara vence em Leiria e sobe à liderança da II Liga

O Santa Clara subiu hoje à liderança da II Liga de futebol, após vitória sobre a União de Leiria, por 1-0, com um golo de grande penalidade, em jogo da 17.ª jornada, disputado no Estádio Municipal de Leiria.

À procura de reagir a dois jogos no campeonato sem triunfos, a equipa açoriana garantiu os três pontos em Leiria nos últimos minutos, através de uma grande penalidade convertida por Bruno Almeida.

Num jogo em que a equipa da casa jogou mais de 70 minutos com um elemento a menos, por expulsão de Vasco Oliveira, o Santa Clara teve de se esforçar para superar a boa exibição do guarda-redes Kieszek e assim ultrapassar, ao fim da primeira volta, o AVS no comando da II Liga.

Os açorianos entraram melhor, mas pouco afinados no ataque. Na única oportunidade da primeira parte, aos 13 minutos, Rocha viu Kieszek evitar o golo após desvio num pontapé de canto. O guarda-redes polaco foi a figura da União de Leiria, evitando vários golos do Santa Clara.

Aos 20 minutos, Vasco Oliveira puxou Safira, que fugia para a baliza da União e o central foi expulso. Os leirienses recuaram e entregaram o controlo das operações ao adversário.

Mas os açorianos mostraram-se muito apáticos e, procurando uma reação, Vasco Matos lançou Bruno Almeida, Gabriel Silva e Klismahn ao intervalo.

As alterações agitaram o Santa Clara, que quase marcou no recomeço. Kieszek travou bem remates de Gabriel Silva e Safira.

Do outro lado, Jair Matheus era o homem mais adiantado e, mesmo solitário na frente, mas quase fez estragos: aos 60 minutos, assistiu Pedro Empis para um remate perigoso por cima e, aos 76, o brasileiro fugiu e só a defesa de Gabriel Batista evitou o 1-0.

Sem chegar ao golo, Vasco Matos reforçou o ataque com MT e Rafael Martins, mas Kieszek foi evitando oportunidades claras, como mais duas de Gabriel Silva e Safira.

A resistência dos leirienses só foi quebrada perto do fim, quando Diogo Amado derrubou Klismahn na grande área da equipa da casa.

De pé esquerdo, com um remate rasteiro e colocado, Bruno Almeida fez o 1-0 na grande penalidade e garantiu a vitória e a liderança para o Santa Clara.

Jogo disputado no Estádio Municipal dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

União de Leiria - Santa Clara, 0-1.

Ao intervalo: 0-0

Marcadores:

0-1, Bruno Almeida, 85 minutos (grande penalidade).

Equipas:

- União de Leiria: Kieszek, Marco Baixinho, Bura, Vasco Oliveira, Valdir Jr., Diogo Amado, Leandro Silva (Jordan van der Gaag, 57), Pedro Empis (Zié Ouattara, 81), Jair Matheus (Paul Ayongo, 82), Leandro Antunes (Tiago Ferreira, 32) e Lucho Vega.

(Suplentes: Fábio Ferreira, Tiago Ferreira, Arsénio, Jordan van der Gaag, Afonso Valente, Zié Outtara, Sérgio Ribeiro, Róchez e Paul Ayongo).

Treinador: Vasco Botelho da Costa.

- Santa Clara: Gabriel Batista, Lucas Soares, Rocha, Pedro Pacheco (MT, 74), Calila (Bruno Almeida, 46), Serginho, Yannick Semedo (Klismahn, 46), Paulo Henrique, Ricardinho (Rafael Silva, 74), Safira e Vinicius (Gabriel Silva, 46).

(Suplentes: Marcos Diaz, Sema Velazquez, Pedro Ferreira, Andrézinho, Bruno Almeida, MT, Gabriel Silva, Klismahn e Rafael Martins).

Treinador: Vasco Matos.

Árbitro: Bruno Vieira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Pedro Pacheco (25), Yannick Semedo (34), Calila (45+2), Lucho Vega (65), Bruno Almeida (70), Paulo Henrique (73) e Jordan van der Gaag (81). Cartão vermelho direto para Vasco Oliveira (20).

Assistência: 4.377 espetadores.