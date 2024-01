Roma perde em Milão e Mourinho continua em crise em Itália

José Mourinho continua em crise na Roma, desta vez após perder no campo do AC Milan (3-1), resultado que deixa a equipa do técnico português no nono lugar e ainda mais longe da 'Champions', na Liga italiana de futebol.

Na 20.ª jornada, a Roma somou o terceiro jogo sem vencer e só apenas alcançou um triunfo nos último cinco, cenário que deixa Mourinho a cinco pontos dos lugares de Liga dos Campeões e a 22 do líder Inter, quando apenas se disputou metade da temporada.

O francês Giroud, com um golo aos 56 minuto e a assistência para o seu compatriota Theo Hernández, aos 84, foi a grande figura da partida, numa equipa do AC Milan que chegou à vantagem logo aos 11, por Adli, e que contou com Rafael Leão no 'onze' inicial.

Com Mourinho a assistir ao encontro fora do relvado, devido a castigo, e com Rui Patrício a confirmar a perda da titularidade para o belga Svilar (ex-Benfica), o máximo que a Roma alcançou foi um golo do argentino Paredes, aos 69 minutos, de grande penalidade.

O AC Milan continua a renascer na Serie A e reforçou o terceiro lugar, agora com 42 pontos, a quatro de Juventus, segunda, que ainda via atuar nesta ronda, e com mais oito que a Fiorentina, quarta, que empatou na receção à Udinese (2-2).

A Udinese, que segue apenas um ponto acima da zona de descida e que contou com o português João Ferreira, esteve perto do triunfo, mas o angolano Nzola, aos 87 minutos, de penálti, salvou a equipa de Florença da derrota.

O Bolonha, sexto classificado e equipa surpresa da Serie A, podia ter terminado a ronda a sonhar com a 'Champions', mas acabou derrotado no campo do Cagliari, por 2-1, e também ultrapassado pela Lazio, agora quinto, que venceu na capital o Lecce (1-0).