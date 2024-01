Orçamento Participativo do Funchal terá verba de 600 mil euros em 2025

Foram 14 os projectos vencedores da edição 2023-2024 do Orçamento Participativo do Funchal (OPF), apresentados, hoje, no salão nobre do município, após terem sido escolhidos pela população para ser implementados em quatro categorias: Escolar, Juvenil, Concelhia e Sénior.

Inicialmente foram apresentados 57 projectos, dos quais os 35 submetidos a votação pública, tendo sido, finalmente seleccionados os 14 vencedores, com uma participação recorde de 24 mil votos.

As propostas eleitas - entre as quais a aquisição de uma viatura 4x4 preparada para o socorro à população ou a criação de uma lavandaria social - deverão ir para o terreno "ainda este ano", conforme avançou Pedro Calado.

O presidente da Câmara do Municipal do Funchal avançou também na ocasião que, o próximo OPF terá uma verba global de 6'00 mil euros que servirá para financiar os projectos apresentados e mais votados pelos cidadãos. Ou seja, mais 50 mil euros do que o destinado para o OPF 2023-2024.

“Já temos regras muito bem definidas para o orçamento do próximo ano”, declarou o autarca.

O Orçamento Participativo é um instrumento de participação directa e activa dos cidadãos na gestão municipal. É um processo, simultaneamente, deliberativo e consultivo que confere poder de decisão direto aos cidadãos, ao mesmo tempo que permite contribuir para uma melhor comunicação e proximidade entre cidadãos, administração e decisores políticos. A implementação do OPF procura envolver a participação cívica, no que diz respeito às políticas públicas municipais direcionadas para a comunidade em geral, mas também, para a vertente juvenil, escolar e sénior, ao procurar desenvolver competências de cidadania e participação democrática. O Município do Funchal pretende assim que os cidadãos apresentem propostas, se mobilizem e votem em projectos que considerem benéficos para toda a comunidade.