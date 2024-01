Participantes na Maratona, Meia Maratona e Mini Maratona do Funchal com transporte gratuito

A Horários do Funchal associa-se, mais uma vez, ao município do Funchal para a concretização da Maratona, Meia Maratona e Mini Maratona. Por isso, os atletas participantes nestas provas têm direito a transporte gratuito, entre as 6h30 e as 16 horas do dia do evento, 21 de Janeiro. Para tal, apenas precisam apresentar a dorsal/peitoral ao motorista aquando do embarque.

Dada a realização destas provas estão previstas alterações nos itinerários das carreiras e das paragens de fim/início no centro do Funchal.

As carreiras que percorrem a Avenida do Infante e a Estrada Monumental entre as 06h50 e as 07h44 terão alteração de itinerário e mantêm fim/início nas paragens habituais no centro do Funchal.

As Carreiras que percorrem a Avenida do Infante e a Estrada Monumental entre as 07h45 e as 11h00 terão alteração de itinerário com alteração das paragens de fim/início no centro do Funchal.

Na Avenida do Mar entre as 11h01 e as 13h00, vários eixos estarão interditos pelo que ocorrerão alterações de itinerário com alteração das paragens de fim/início no centro do Funchal.

Todos os horários estão disponíveis no site da HF.