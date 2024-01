VIII Mostra da Poncha e do Mel já tem programa

A oitava edição da VIII Mostra da Poncha e do Mel será realizada nos dias 26, 27 e 28 de Janeiro e o local será novamente na Praceta da Serra de Água, contando com um vasto programa de animação.

"O programa do certame irá contar com uma visita à Estação Zootécnica da Madeira - Dr. Carlos Dória, encontro de Apicultores da Região Autónoma da Madeira e três Palestras Técnicas abordando assuntos relacionados com a Apicultura e a Economia Circular", conta a organização, a Casa do Povo da Serra de Água.

"A animação dos dias do evento será com grupos tradicionais, grupos e artistas regionais e um artista nacional. Os géneros serão os mais variados e para todos os gostos musicais. Haverá animação com DJ's, Stand-up Comedy e dança. No recinto haverá barracas de comes e bebes e a bebida de eleição será a poncha. Haverá artesanato e mel, bem como produtos derivados deste produto", acrescenta.

E concluem: "Pretendemos com este evento divulgar o que se faz na Região em termos de apicultura e produção do mel. A poncha é um produto de eleição, para degustação, de quem visita a Região e a Serra de Água e o 'mexelote' utilizado nos bares e produzido para exportação é fabricado por artesãos da Serra de Água."