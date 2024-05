Ricardo Gonçalves e Daniel Capelo desistem por avaria mecânica

A equipa SonhoR, Ricardo Gonçalves e Daniel Capelo, a competir com as cores do Clube Desportivo de São Roque, com o Ford Fiesta R2T, desistiu por avaria mecânica, após um toque no decurso da primeira especial da prova do VXI Rali do Município de São Vicente, na noite de sexta-feira.

O dia de ontem, sexta-feira, começou com a equipa a levar a cabo uma nova iniciativa do 'Rali vai à Escola', no âmbito do Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER), no caso, na Escola D. Lucinda Andrade, tendo a equipa tido oportunidade de contribuir, partilhando a sua paixão pelo automobilismo, fazendo a sua habitual retrospectiva histórica do automóvel, evolução do automobilismo na Região Autónoma da Madeira, padrões e as recomendações de segurança e preparação das provas. Culminando com as recomendações de segurança para quem assiste às provas.

Uma nota enviada à comunicação social pela equipa dá conta que a mesma encontrava-se "motivada" e "confiante", tendo realizado testes prévios, com uma nova electrónica.

O arranque competitivo fez-se em Ponta Delgada, na tradicional prova especial de classificação noturna, repleta de público.

Todavia, a equipa cometeu um erro, tendo no decurso inicial da prova especial de classificação sido surpreendida, numa direita longa, em que o escorregar do carro foi muito superior ao esperado, levando a tocar na berma do passeio exterior da curva, fazendo com que a roda da frente do lado esquerdo tenha recuado e com esse dano ficado impedida de continuar a prova especial. O demasiado e inusitado tempo de espera para o arranque para a prova especial naturalmente marcaram as condições do arranque da especial.

"É tempo de avaliação e reparação dos danos, para que até à próxima prova, o Rali da Ribeira Brava, a 12 e 13 de Julho, possamos nos apresentar fortes e competitivos", refere.

