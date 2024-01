Bruno Pereira bate recordes nos Emirados Árabes Unidos

Brilhante, até ao momento, o trajecto do treinador madeirense Bruno Pereira. Ao serviço do Al Orooba, líder destacado da II Liga dos Emirados Árabes Unidos, o técnico de 42 anos, está a bater todos os recordes com o Al Orooba em termos de resultados.

Em 17 jogos oficiais disputados na presente temporada a equipa de Bruno Pereira soma 13 vitórias, três empates e apenas uma derrota, na Taça do Presidente. Nunca o Al Orooba, clube fundado em 1972, conseguiu esta performance nos primeiros 17 jogos oficiais de uma temporada.

Bruno Pereira - André Jasmins, também madeirense, é o seu adjunto- foi campeão de Omã em 2020, ao serviço do Seeb Club, e vencedor da Supertaça do Bahrein, em 2022, pelo Al Khaldiya FC. Teve ainda passagens pela Arábia Saudita, Tailândia (Ratchaburi e Ayutthaya) e, sobretudo, em Omã, onde treinou, também, o Al-Nahda e o Al-Nasr. Em Portugal dirigiu União da Madeira B, Estrela da Calheta, Camacha, SC Braga B, Trofense e Merelinense.

Apesar de ter apenas 42 anos, Bruno Pereira tem já um longo percurso no futebol. No seu trajecto futebolístico enquanto treinador, foi adjunto de Leonardo Jardim, na Camacha, em 2005. Enquanto técnico principal do SC Braga B em 2012/13, foi treinador de Rafa Silva, actual jogador do Benfica, de Higor Platiny (Marítimo), Bataglia (médio argentino que chegou a jogar no Sporting), Artur Jorge (central do Farense e filho do actual treinador do SC Braga) e Sasso (Boavista), isto no que se refere aos futebolistas mais conhecidos.