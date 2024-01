Reajuste no modelo da Maratona do Funchal permite "conciliar e compatibilizar" os diferentes interesses

"Conciliar e compatibilizar os diferentes interesses" é a principal razão da alteração horária no programa da Maratona do Funchal 2024, a realizar-se no próximo domingo.

Pedro Calado, presidente da Autarquia, enalteceu o diálogo e a participação cívica que permitiu reajustar o programa do evento, de modo a mitigar os inevitáveis constrangimentos na circulação viária.

Na apresentação da prova, o autarca enalteceu os voluntários, "entre 80 a 90 pessoas" que permitem a realização do evento.

Reconheceu ainda a importância da prova para elevar o patamar desportivo e turístico da Região.