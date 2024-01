Interrupções e condicionamentos de trânsito até às 13 horas

Coube ao vereador Bruno Pereira, com o pelouro do Trânsito na CMF, explicar as alternativas de trânsito previstas para o decorrer da Maratona do Funchal, aproveitando para elogiar "o elevado sentido de colaboração da AARAM" nos reajustamentos importantes implementados nesta edição da prova de atletismo.

Com a antecipação das provas, a previsão é que os condicionamentos à circulação viária decorram entre as 6h30 e as 13h00.

Numa primeira fase a prova incidirá na Estrada Monumental e Avenida do Infante, cuja reabertura ao trânsito está prevista ocorrer a partir das 12 horas. Na baixa da cidade, entre a Avenida Sá Carneiro e a Zona Velha da Cidade, o levantamento das restrições de interrupção e condicionamentos começam mais tarde para estarem ultrapassadas até às 13h00.

Bruno Pereira lembra que são "constrangimentos normais" para uma prova da envergadura de Maratona.

A CMF vai distribuir flayers a informar residentes e turistas dos condicionamentos.