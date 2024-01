São Roque garante meias-finais da Taça de Portugal

O Clube Desportivo São Roque foi a derradeira equipa a carimbar o passaporte para as meias-finais da Taça de Portugal de ténis de mesa masculino, que se está a realizar, pela primeira vez, na Madeira, nomeadamente no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo.

No único encontro 100% madeirense dos quartos-de-final da edição 2023/2024 da prova, os são roquinos mediram forças com a AD Caramanchão e venceram por 3-0.

As meias-finais estão agendadas para as 10 horas de amanhã com o detentor do troféu, o Sporting a medir forças com os açorianos do Juncal, enquanto o São Roque defronta o Novelense.

Já a grande final está agendada para as 15 horas.