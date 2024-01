São Roque e Sporting estão na final da Taça de Portugal

Os madeirenses do Clube Desportivo São Roque e o Sporting Clube de Portugal carimbaram esta manhã o passaporte para a final da Taça de Portugal em ténis de mesa masculino, que esta época, e pela primeira vez, a fase final tem estreia absoluta na Madeira.

Com a edição de 2023/2024 a ter lugar no pavilhão da Bartolomeu Perestrelo, o detentor do troféu, o Sporting mediu forças com os açorianos do Juncal no encontro das ‘meias’ e veio a vencer por 3-1.

Quanto aos madeirenses tiveram pela frente a formação de Penafiel, o Novelense e estiveram em grande nível triunfando por 3-1.

Leões e são roquinhos irão ‘subir à mesa’ no decisivo jogo que irá decidir o novo vencedor da prova, na final que está agendada para as 15 horas.