Sporting vence São Roque e conquista Taça de Portugal

O Sporting voltou a conquistar pela terceira época consecutiva a Taça de Portugal de ténis de mesa masculino depois de vencer estar tarde, na grande final, a formação madeirense do Clube Desportivo São Roque por 3-0.

Os leões somam agora um total de 30 títulos na competição, numa prova que teve a sua primeira edição em 166/1967 e que teve como vencedor o Sporting.

Esta fase final da prova teve estreia absoluta na Madeira, tendo como palco o pavilhão da Bartolomeu Perestrelo.

No jogo da final o Sporting dominou por completo, com Diogo Chen a fazer o primeiro ponto para a equipa leonina ao vencer Tiago Li por 3-1. Já no segundo encontro Diogo Carvalho repetiu o resultado diante de Idowu Saheed, enquanto o derradeiro encontro, Diogo Chen/Diogo Silva foram mais forte que Tiago Li/Rodrigo Gouveia, triunfando por 3-0.