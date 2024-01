Câmara de Lobos regista mais 30% de entidades societárias em dez anos

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, aproveitou a inauguração das novas instalações da empresa Spitex, ao Parque Empresarial de Câmara de Lobos, para desafiar os dois empresários responsáveis a transferirem a sede social da empresa para o seu concelho.

Primeiro agradeceu “mais um investimento no concelho”, para logo de imediato, sabendo que a empresa “já factura muito”, ‘piscar o olho’ aos empresários madeirenses ao perspectivar que a Spitex “vai facturar ainda mais”, não apenas por que “escolheu o concelho certo, e os colaboradores, na sua grande maioria, são de Câmara de Lobos”, mas também se corresponderem ao desafio lançado quando apontou que “só falta uma coisa: a sede [social] passar para Câmara de Lobos” em detrimento de continuar na capital dos Açores, onde a empresa foi fundada em 2007.

Ficou o repto, reforçado com os números que colocam Câmara de Lobos como concelho apetecível para as empresas. Para o efeito lembrou que quando assumiu a presidência da Autarquia, “em 2013, tínhamos 2300 entidades societárias e em 2023 temos mais de 3.200 entidades societárias em Câmara de Lobos, ou seja, um crescimento em cerca de 30%” o que no entender do ainda presidente da Câmara “prova que o concelho é atractivo, é amigo do investimento privado e cria, obviamente, todas as condições para que tenhamos mais empresas no nosso concelho”, concretizou.