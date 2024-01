Família realojada em Câmara de Lobos já regressou a casa

A família da freguesia do Curral das Freiras que teve de ser realojada, por precaução, devido a uma derrocada perto da sua residência, na sequência da forte precipitação registada na Madeira, regressou a casa na quarta-feira, disse hoje fonte camarária.

"Já voltaram ontem [quarta-feira], ao final do dia, a casa e estão reunidas todas as condições de segurança", afirmou o presidente do município de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, à agência Lusa.

A derrocada ocorreu no passado sábado na sequência do mau tempo que afetou a costa sul e as regiões montanhosas, marcado por forte precipitação, bloqueou a estrada no sítio da Fajã dos Cardos e a ribeira, que transbordou, mas não danificou a residência, nem provocou feridos.

Devido a esta situação, por precaução, o município, com o apoio de um habitante local, conseguiu realojar temporariamente a família composta por um casal e um filho.

Os serviços municipais estão a trabalhar no local, referiu.

No passado sábado, a costa sul da ilha da Madeira e as regiões montanhosas estiveram sob aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, para chuva forte.

O mau tempo provocou várias derrocadas, inundações e quedas de galhos de árvores em diversas localidades, mas não houve registo de feridos, nem de danos materiais substanciais.

A operação no Aeroporto Internacional da Madeira também registou grandes constrangimentos.